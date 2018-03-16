Ответ России на действия Лондона не заставит себя долго ждать — Кремль

Ответные меры РФ на действия британской стороны, которые Лондон объясняет инцидентом с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, не заставят себя ждать и могут быть приняты в любой момент.

Об этом заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» работавшего на спецслужбы Соединенного Королевства Скрипаля и его дочери Юлии причастна Россия. В среду премьер-министр Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер в отношении России, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов стран на высоком уровне.