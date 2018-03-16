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13:40   16 Марта 2018
Россия
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Минобрнауки выступило против законопроекта об отмене ЕГЭ

Минобрнауки выступило против законопроекта об отмене ЕГЭ

Минобрнауки России не планирует отказываться от Единого государственного экзамена (ЕГЭ), однако будет наблюдать за его проведением.

Об этом проинформировали в пресс-службе министерства, пишет РИА Новости.

Глава комитета Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) совместно с другими депутатами от ЛДПР внес в Думу проект закона об отказе от ЕГЭ в пользу проведения государственных экзаменов.

Предлагается отменить ЕГЭ как выпускное и вступительное испытание при приеме в высшие учебные заведения. Вместо них предлагается ввести госэкзамены по программам основного общего и среднего общего образования.

В ведомстве отметили, что система ЕГЭ в последние годы была значительно усовершенствована, она укрепляет развитие единого образовательного пространства и дает возможность учащимся поступать в вузы на равных условиях.

ЕГЭ с 2009 года является в стране выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Каждый год такое испытание проходит около 750 тысяч выпускников.

Автор: Ольга Шпакова
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