Минобрнауки выступило против законопроекта об отмене ЕГЭ

Минобрнауки России не планирует отказываться от Единого государственного экзамена (ЕГЭ), однако будет наблюдать за его проведением.

Об этом проинформировали в пресс-службе министерства, пишет РИА Новости.

Глава комитета Госдумы РФ по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) совместно с другими депутатами от ЛДПР внес в Думу проект закона об отказе от ЕГЭ в пользу проведения государственных экзаменов.

Предлагается отменить ЕГЭ как выпускное и вступительное испытание при приеме в высшие учебные заведения. Вместо них предлагается ввести госэкзамены по программам основного общего и среднего общего образования.

В ведомстве отметили, что система ЕГЭ в последние годы была значительно усовершенствована, она укрепляет развитие единого образовательного пространства и дает возможность учащимся поступать в вузы на равных условиях.

ЕГЭ с 2009 года является в стране выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз. Каждый год такое испытание проходит около 750 тысяч выпускников.