Сторонников Навального обучают грязным приемам фальсификаций выборов президента

Тренер из НКО призывает проявить фантазию и зафиксировать максимальное число нарушений. Эксперт уверен, что координаторам нужно отчитаться в США.

Сторонники блогера Алексея Навального готовятся придти на избирательные участки 18 марта. Но не для того, чтобы реализовать свое конституционное право. Активистов учат устраивать провокации. Включить фантазию и нарисовать картину тотального контроля над волеизъявлением российских граждан.

Обучает оппозицию представитель некоммерческой организации «Голос». НКО декларирует своей задачей защиту прав избирателей. В 2013 году Минюст РФ включил ее в список иностранных агентов. Ранее руководитель «Голоса» Григорий Мельконьянц признавал, что половина бюджета поступает по линии USAID. Это центральный орган госуправления США для помощи за рубежом. Видео с инструктажем сторонников Навального 15 марта опубликовал штаб в городе Великие Луки.

Первый ценный совет следует уже на пятой минуте видео. Схема простая. Активист видит на участке группу избирателей. Далее ему следует «хорошенько потрясти» людей, чтобы кто-нибудь обязательно сообщил об угрозах на работе. Мол, не поставишь галочку в нужном месте, получай штраф или ищи другую работу.

«Если увидите двух человек, неважно кто они такие, у одного бюллетеня, сразу это надо фиксировать, это прямое нарушение закона», - наставляет тренер.

Показать всю суть выборов, по его словам, помогут скандалы. На 9:22 об этом говорят прямым текстом:

«Скандалы приветствуются».

Тренер предлагает не препятствовать вбросам. Просто достать телефон и зафиксировать факт нарушения на видео. В противном случае активисты лишаться информационного повода, который можно будет использовать для достижения главной цели. И эта цель подорвать доверие граждан к избирательному процессу.

Помогать пожилым людям, если те вдруг растеряются на избирательном участке, также воспрещается.

«Если приходит старая плоховидящая бабушка, а кто-то пытается ей помочь прочитать то, что написано на бюллетене, зафиксируйте это! Это – ничто иное, как контроль за волеизъявлением», - подсказывает сотрудник НКО.

Оценивать работу «наблюдателей» будут по числу сообщений о нарушениях. Не нашел нарушений - с задачей не справился. По словам тренера, хороши любые средства. На 13-ой минуте видео представитель «Голоса» советует активистам быть хитрее.

«Можете просто наклеить наклейку с Путиным, сфоткать и прислать в общий чат. И это уже будет незаконной агитацией за Путина», - подсказывают сторонникам блогера.

Следом гуру описывает еще одну уловку. Часто люди приходят голосовать семьями. Кучкуются, когда заполняют бюллетени. И это можно преподнести, как контроль и даже принуждение к голосованию. Прямой призыв к провокациям можно услышать на 19-ой минуте:

«Если ничего не увидели – спровоцируйте – просто возьмите свой бюллетень, я надеюсь, все сходили на свой участок и взяли отрывной талон о голосовании, подложите под него несколько пустых бумаг и бросьте в урну. Ваш напарник все снял, прислал нам и дело готово».

В заключении сторонникам Навального обещают предоставить «волшебный список» из 13 фактов нарушений. Необходимо зафиксировать все. Если не получается, то подумать и проявить фантазию.

«Чем больше нарушений, тем лучше для нас и для вас», - напоминает сотрудник НКО.

Организация «Голос» уже запланировала гастроли по европейским столицам: сотрудники купили билеты и наметили даты конференций. Завершится турне в США. Там руководители НКО обнародуют итоговый отчет о нарушениях на президентских выборах в России. Об этом в комментарии ИА «Политика Сегодня» сообщил профессор НИУ ВШЭ, бывший сотрудник управления президента РФ по внутренней политике Олег Матвейчев.

«Они не могут приехать в США и сказать, что все было замечательно. Поэтому будут сами сочинять», - полагает он.

По словам собеседника агентства, стратегия вбросов и фальсификаций не изменилась. Похожими приемами западные политтехнологи пользовались на парламентских выборах в 2011 году.

«Эти грязные игры были запланированы. У политтехнологов сотня способов представить голосование фальсифицированным. В основном все нарушения совершают сами наблюдатели. Они же и протоколируют: снимают на видео, а затем выкладывают. Если в реальности нарушений нет, то нужно их придумать и изобразить», - говорит Матвейчев.

Протестовать в Новосибирске 18 марта сторонники Навального планируют с холодным оружием и файерами в руках, сообщает пользователь Livejournal Faq_navalny. 12 марта блог опубликовал переписку главы штаба Навального Алексея Волкова с местным координатором Алексеем Гладченко и руководителем кампании в городе Бийск Вадимом Останиным. Из нее следует, что активисты готовят массовые беспорядки. Особое внимание уделяют качеству иллюстраций столкновений. Эффектные кадры появятся в СМИ и социальных сетях.