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13:40   16 Марта 2018
Россия
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Сторонников Навального обучают грязным приемам фальсификаций выборов президента

Сторонников Навального обучают грязным приемам фальсификаций выборов президента

Тренер из НКО призывает проявить фантазию и зафиксировать максимальное число нарушений. Эксперт уверен, что координаторам нужно отчитаться в США.

Сторонники блогера Алексея Навального готовятся придти на избирательные участки 18 марта. Но не для того, чтобы реализовать свое конституционное право. Активистов учат устраивать провокации. Включить фантазию и нарисовать картину тотального контроля над волеизъявлением российских граждан.

Обучает оппозицию представитель некоммерческой организации «Голос». НКО декларирует своей задачей защиту прав избирателей. В 2013 году Минюст РФ включил ее в список иностранных агентов. Ранее руководитель «Голоса» Григорий Мельконьянц признавал, что половина бюджета поступает по линии USAID. Это центральный орган госуправления США для помощи за рубежом. Видео с инструктажем сторонников Навального 15 марта опубликовал штаб в городе Великие Луки.

Сторонников Навального обучают грязным приемам фальсификаций выборов президента

Первый ценный совет следует уже на пятой минуте видео. Схема простая. Активист видит на участке группу избирателей. Далее ему следует «хорошенько потрясти» людей, чтобы кто-нибудь обязательно сообщил об угрозах на работе. Мол, не поставишь галочку в нужном месте, получай штраф или ищи другую работу.

«Если увидите двух человек, неважно кто они такие, у одного бюллетеня, сразу это надо фиксировать, это прямое нарушение закона», - наставляет тренер.

Показать всю суть выборов, по его словам, помогут скандалы. На 9:22 об этом говорят прямым текстом:

«Скандалы приветствуются».

Тренер предлагает не препятствовать вбросам. Просто достать телефон и зафиксировать факт нарушения на видео. В противном случае активисты лишаться информационного повода, который можно будет использовать для достижения главной цели. И эта цель подорвать доверие граждан к избирательному процессу.

Сторонников Навального обучают грязным приемам фальсификаций выборов президента

Помогать пожилым людям, если те вдруг растеряются на избирательном участке, также воспрещается.

«Если приходит старая плоховидящая бабушка, а кто-то пытается ей помочь прочитать то, что написано на бюллетене, зафиксируйте это! Это – ничто иное, как контроль за волеизъявлением», - подсказывает сотрудник НКО.

Оценивать работу «наблюдателей» будут по числу сообщений о нарушениях. Не нашел нарушений -  с задачей не справился. По словам тренера, хороши любые средства. На 13-ой минуте видео представитель «Голоса» советует активистам быть хитрее.

«Можете просто наклеить наклейку с Путиным, сфоткать и прислать в общий чат. И это уже будет незаконной агитацией за Путина», - подсказывают сторонникам блогера.

Сторонников Навального обучают грязным приемам фальсификаций выборов президента

Следом гуру описывает еще одну уловку. Часто люди приходят голосовать семьями. Кучкуются, когда заполняют бюллетени. И это можно преподнести, как контроль и даже принуждение к голосованию. Прямой призыв к провокациям можно услышать на 19-ой минуте:

«Если ничего не увидели – спровоцируйте – просто возьмите свой бюллетень, я надеюсь, все сходили на свой участок и взяли отрывной талон о голосовании, подложите под него несколько пустых бумаг и бросьте в урну. Ваш напарник все снял, прислал нам и дело готово».

В заключении сторонникам Навального обещают предоставить «волшебный список» из 13 фактов нарушений. Необходимо зафиксировать все. Если не получается, то подумать и проявить фантазию.

«Чем больше нарушений, тем лучше для нас и для вас», - напоминает сотрудник НКО.

Организация «Голос» уже запланировала гастроли по европейским столицам: сотрудники купили билеты и наметили даты конференций. Завершится турне в США. Там руководители НКО обнародуют итоговый отчет о нарушениях на президентских выборах в России. Об этом в комментарии ИА «Политика Сегодня» сообщил профессор НИУ ВШЭ, бывший сотрудник управления президента РФ по внутренней политике Олег Матвейчев.

«Они не могут приехать в США и сказать, что все было замечательно. Поэтому будут сами сочинять», - полагает он.

По словам собеседника агентства, стратегия вбросов и фальсификаций не изменилась. Похожими приемами западные политтехнологи пользовались на парламентских выборах в 2011 году.

«Эти грязные игры были запланированы. У политтехнологов сотня способов представить голосование фальсифицированным. В основном все нарушения совершают сами наблюдатели. Они же и протоколируют: снимают на видео, а затем выкладывают. Если в реальности нарушений нет, то нужно их придумать и изобразить», - говорит Матвейчев.

Протестовать в Новосибирске 18 марта сторонники Навального планируют с холодным оружием и файерами в руках, сообщает пользователь Livejournal Faq_navalny. 12 марта блог опубликовал переписку главы штаба Навального Алексея Волкова с местным координатором Алексеем Гладченко и руководителем кампании в городе Бийск Вадимом Останиным. Из нее следует, что активисты готовят массовые беспорядки. Особое внимание уделяют качеству иллюстраций столкновений. Эффектные кадры появятся в СМИ и социальных сетях.

Автор: Григорий Рощин
#голосование #президент #навальный #избиратели #явка #провокации #выборы-2018
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