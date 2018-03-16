Общественное движение Putin Team провело баскетбольный фестиваль «Звезды в Самаре».

Мероприятие прошло с 13 по 14 марта. Об этом стало известно из телеграм-канала организации.

Фестиваль состоялся при участии знаменитых спортсменов, актеров из киноленты «Движение вверх», ветеранов куйбышевского и самарского баскетбола. Капитанами команд выступили заслуженный тренер Советского Союза Евгений Гомельский и чемпион Олимпиады 1972 года Алжан Жармухамедов.