Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Медведев: 18 марта – время сделать серьезный выбор

Медведев: 18 марта – время сделать серьезный выбор

 Выборы-2018: Путин определился, где проголосует 18 марта

Выборы-2018: Путин определился, где проголосует 18 марта
Украина планирует порвать экономические отношения с РФ — Гройсман

Украина планирует порвать экономические отношения с РФ — Гройсман

 Стартовала программа приграничного сотрудничества между РФ и Польшей

Стартовала программа приграничного сотрудничества между РФ и Польшей
Die Welt призывает Запад к новым санкциям против РФ

Die Welt призывает Запад к новым санкциям против РФ

 Курды выпустили из тюрьмы нескольких террористов ИГ

Курды выпустили из тюрьмы нескольких террористов ИГ
Медведев: 18 марта – время сделать серьезный выбор

Медведев: 18 марта – время сделать серьезный выбор

 Выборы-2018: Путин определился, где проголосует 18 марта

Выборы-2018: Путин определился, где проголосует 18 марта
Украина планирует порвать экономические отношения с РФ — Гройсман

Украина планирует порвать экономические отношения с РФ — Гройсман

 Стартовала программа приграничного сотрудничества между РФ и Польшей

Стартовала программа приграничного сотрудничества между РФ и Польшей
Die Welt призывает Запад к новым санкциям против РФ

Die Welt призывает Запад к новым санкциям против РФ

 Курды выпустили из тюрьмы нескольких террористов ИГ

Курды выпустили из тюрьмы нескольких террористов ИГ
13:32   16 Марта 2018
Россия
59

Движение Putin Team провело баскетбольный фестиваль «Звезды в Самаре»

Движение Putin Team провело баскетбольный фестиваль «Звезды в Самаре»

Общественное движение Putin Team провело баскетбольный фестиваль «Звезды в Самаре».

Мероприятие прошло с 13 по 14 марта. Об этом стало известно из телеграм-канала организации.

Фестиваль состоялся при участии знаменитых спортсменов, актеров из киноленты «Движение вверх», ветеранов куйбышевского и самарского баскетбола. Капитанами команд выступили заслуженный тренер Советского Союза Евгений Гомельский и чемпион Олимпиады 1972 года Алжан Жармухамедов.

Движение Putin Team провело баскетбольный фестиваль «Звезды в Самаре»

Движение Putin Team провело баскетбольный фестиваль «Звезды в Самаре»

Движение Putin Team провело баскетбольный фестиваль «Звезды в Самаре»

Движение Putin Team провело баскетбольный фестиваль «Звезды в Самаре»

Автор: Павел Никифоров
#россия #общество #putin team #команда путин
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сторонников Навального обучают грязным приемам фальсификаций выборов президента Россия
Сторонников Навального обучают грязным приемам фальсификаций выборов президента
Тренер из НКО призывает проявить фантазию и зафиксировать максимальное число нарушений. Эксперт уверен, что координаторам нужно отчитаться в США.
13:40   16 Марта 2018
65
Российские предприниматели составят курочкам идеальное меню Россия

Российские предприниматели составят курочкам идеальное меню

12:24   16 Марта 2018
4761
«Из ваших успехов складывается успех России». О чем говорил Путин на форуме Россия

«Из ваших успехов складывается успех России». О чем говорил Путин на форуме

21:17   15 Марта 2018
113
Мигранты в России. А ведь это дети тех, кто изгонял русских Россия

Мигранты в России. А ведь это дети тех, кто изгонял русских

20:12   15 Марта 2018
16309
Новости smi2.ru
Захарова ответила главе Минобороны Британии, предложившему РФ «заткнуться»

Захарова ответила главе Минобороны Британии, предложившему РФ «заткнуться»

 Мигранты в России. А ведь это дети тех, кто изгонял русских

Мигранты в России. А ведь это дети тех, кто изгонял русских

 Украинская Жанна д'Арк

Украинская Жанна д'Арк

 Все они – бандиты, или Обратная сторона курдской «демократии»

Все они – бандиты, или Обратная сторона курдской «демократии»