Собирался как на первое свидание. Милонов рассказал, как голосовал в 1993-м

Будущий консерватор во время расстрела Белого Дома поддерживал Ельцина. А на первых выборах в Госдуме проголосовал за блок Гайдара.

«Это были выборы после революции, когда расстреливали Белый дом, меняли Конституцию, уничтожили советскую власть. Я был во всей этой тусовке, был взволнован. Считал, что Ельцин все правильно сделал», — вспомнил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Революцией в разговоре с корреспондентом ИА «Политика Сегодня» парламентарий назвал события начала 90-ых. В 1993 году будущий православный политик придерживался либеральных взглядов и, будучи 18-летним молодым человеком, работал в штабе депутата Виталия Савицкого (Сопредседатель партии Российский Христианско-Демократический Союз) в Петербурге - ночью печатал листовки.

В Москве тем временем за власть между собой спорили исполнительная ветвь в лице президента и законодательная - Верховный Совет. Пиком политического кризиса стало вооруженное столкновение и штурм войсками, верными Борису Ельцину, Дома Советов РФ (ныне - Дом правительства РФ). В результате выступившие против президента и правительства РФ председатель Верховного Совета Руслан Хасбулатов, вице-премьер Александр Руцкой и еще ряд членов Верховного Совета были задержаны.

Выборы в Госдуму, законодательный орган, созданный вместо разгромленного Верховного Совета, назначили на 12 декабря 1993 года, как и референдум по Конституции. Милонов помнит, что шел голосовать с особым чувством.

«Собирался как на первое свидание. Чрезвычайно ответственно было. Никто тогда не зазывал на выборы — общество было ультраполитизированным», — рассказывает депутат.

Милонов проголосовал за избирательный блок «Выбор России», который в итоге занял второе место, уступив ЛДПР. С либеральными иллюзиями будущий православный политик расстался после «предательства» партией «Яблоко» мэра Петербурга Анатолия Собчак.

Парламентарий, ныне придерживающийся консервативных ценностей, добавил, что 18 марта он обязательно пойдет на выборы, причем на участок придет вместе со своими детьми.