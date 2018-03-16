Жители Крыма в пятницу отмечают четвертую годовщину голосования на референдуме по воссоединению с РФ.

В ходе общекрымского референдума в 2014 году жители полуострова единодушно поддержали восстановление исторической справедливости, безопасность и мир. Соответствующее заявление сделал глава региона Сергей Аксенов во время торжественного заседания по случаю четвертой годовщины воссоединения Крыма с Российской Федерацией.

Кроме того, Аксенов заявил, что воссоединение полуострова с РФ не только повлияло на геополитическую ситуацию на постсоветском пространстве, но и оказало большое влияние на международные отношения, оказавшись «символом краха однополярного мира». По его мнению, крымский референдум 2014 года является примером истинной демократии.