Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Медведев: 18 марта – время сделать серьезный выбор

Медведев: 18 марта – время сделать серьезный выбор

 Выборы-2018: Путин определился, где проголосует 18 марта

Выборы-2018: Путин определился, где проголосует 18 марта
Украина планирует порвать экономические отношения с РФ — Гройсман

Украина планирует порвать экономические отношения с РФ — Гройсман

 Стартовала программа приграничного сотрудничества между РФ и Польшей

Стартовала программа приграничного сотрудничества между РФ и Польшей
Die Welt призывает Запад к новым санкциям против РФ

Die Welt призывает Запад к новым санкциям против РФ

 Курды выпустили из тюрьмы нескольких террористов ИГ

Курды выпустили из тюрьмы нескольких террористов ИГ
Медведев: 18 марта – время сделать серьезный выбор

Медведев: 18 марта – время сделать серьезный выбор

 Выборы-2018: Путин определился, где проголосует 18 марта

Выборы-2018: Путин определился, где проголосует 18 марта
Украина планирует порвать экономические отношения с РФ — Гройсман

Украина планирует порвать экономические отношения с РФ — Гройсман

 Стартовала программа приграничного сотрудничества между РФ и Польшей

Стартовала программа приграничного сотрудничества между РФ и Польшей
Die Welt призывает Запад к новым санкциям против РФ

Die Welt призывает Запад к новым санкциям против РФ

 Курды выпустили из тюрьмы нескольких террористов ИГ

Курды выпустили из тюрьмы нескольких террористов ИГ
13:20   16 Марта 2018
Россия
42

Крымский референдум является примером истинной демократии — Аксенов

Крымский референдум является примером истинной демократии — Аксенов

Жители Крыма в пятницу отмечают четвертую годовщину голосования на референдуме по воссоединению с РФ.

В ходе общекрымского референдума в 2014 году жители полуострова единодушно поддержали восстановление исторической справедливости, безопасность и мир. Соответствующее заявление сделал глава региона Сергей Аксенов во время торжественного заседания по случаю четвертой годовщины воссоединения Крыма с Российской Федерацией.

Кроме того, Аксенов заявил, что воссоединение полуострова с РФ не только повлияло на геополитическую ситуацию на постсоветском пространстве, но и оказало большое влияние на международные отношения, оказавшись «символом краха однополярного мира». По его мнению, крымский референдум 2014 года является примером истинной демократии.

Автор: Алла Ларионова
#россия #референдум #крым #политика #общество #аксенов
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сторонников Навального обучают грязным приемам фальсификаций выборов президента Россия
Сторонников Навального обучают грязным приемам фальсификаций выборов президента
Тренер из НКО призывает проявить фантазию и зафиксировать максимальное число нарушений. Эксперт уверен, что координаторам нужно отчитаться в США.
13:40   16 Марта 2018
65
Российские предприниматели составят курочкам идеальное меню Россия

Российские предприниматели составят курочкам идеальное меню

12:24   16 Марта 2018
4761
«Из ваших успехов складывается успех России». О чем говорил Путин на форуме Россия

«Из ваших успехов складывается успех России». О чем говорил Путин на форуме

21:17   15 Марта 2018
113
Мигранты в России. А ведь это дети тех, кто изгонял русских Россия

Мигранты в России. А ведь это дети тех, кто изгонял русских

20:12   15 Марта 2018
16309
Новости smi2.ru
Захарова ответила главе Минобороны Британии, предложившему РФ «заткнуться»

Захарова ответила главе Минобороны Британии, предложившему РФ «заткнуться»

 Мигранты в России. А ведь это дети тех, кто изгонял русских

Мигранты в России. А ведь это дети тех, кто изгонял русских

 Украинская Жанна д'Арк

Украинская Жанна д'Арк

 Все они – бандиты, или Обратная сторона курдской «демократии»

Все они – бандиты, или Обратная сторона курдской «демократии»