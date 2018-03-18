Последнее прощай. Теперь Украине не стоит надеяться на членство в ЕС

В России в разгаре президентские выборы. А решение Киева не допускать россиян, желающих проголосовать на Украине, наглядно показывает, куда по-прежнему движется «европейская» держава.

Российский Центризбирком предложил гражданам РФ, которые в момент выборов президента, 18 марта, находятся на Украине, проголосовать на одном из четырех избирательных пунктах, которые организовали в генконсульствах и посольстве. Речь идет о российских диппредставительствах в Киеве, Харькове, Одессе и Львове.

С самого начала не приходилось надеяться, что выборы президента России на Украине пройдут спокойно. Опасения подтвердились: украинские националисты, в частности, члены запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор» пообещали, что заблокируют в день выборов подход к зданиям российских консульств и посольства. Радикалов возмутило, что Москва проводит голосование в Крыму и в самопровозглашенных республиках Донбасса.

«Именно поэтому украинские националисты не допустят на Украине голосования за президента Московии», — объясняли члены украинского движения «Свобода» .

Радикалы призвали всех украинцев, недовольных российскими выборами в Незалежной, присоединиться к акции. Они предупредили, что встретят граждан РФ «коридорами позора» и не дадут им войти в здания избирательных пунктов.

Тем временем украинское руководство решило поддержать неонацистов и не пустило россиян, у которых нет дипломатического статуса, в здания диппредставительств. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал данную меру соответствующей Венской конвенции. Очевидно власти Незалежной не сомневаются, что так поступило бы любое европейское правовое государство. Иначе их действия никак не объяснить, ведь Украина давно объявила о намерении присоединиться к Евросоюзу.

Так, посольство РФ в Киеве заблокировала полиция, оградив вход металлическим забором. В здание пускают только россиян с дипломатическим паспортом и журналистов — после предъявления редакционного удостоверения и прохождения досмотра личных вещей. Перед ограждением собрались сотни украинских националистов из партий партий «Свобода», «Национальный корпус» и запрещенной в РФ радикальной организации «Правый сектор».

Аналогичная ситуация и во Львове. Здесь, представители «Национального корпуса» установили палатку и бочки у здания консульства РФ. Они организовали так называемый «коридор позора» для желающих проголосовать на выборах. В Одессе российское диппредставительство также перекрыто силовиками.

В своем стремлении в Европу Киев, видимо, просто не заметил, как сильно он далек от объединения. Ни одна уважающая себя страна не допустила бы подобного беспредела на своей территории. Ни одно государство ЕС не позволило бы себе так открыто нарушать права человека. Стоит ли говорить, что Украина – единственная страна, где возникли трудности с организацией выборов президента России. Похоже, это единственная страна в Европе, где условия властям диктуют радикалы.

Представляется сомнительным, что Евросоюз примет к себе государство, где власти блокируют российские социальные сети, запрещают национальным меньшинствам учиться на родном языке и позволяют националистам срывать концерты артистов, посмевших выступить на территории России. Вряд ли в обозримом будущем страны ЕС серьезно задумаются об объединении с Украиной, где вносятся законопроекты, предлагающие жителям Крыма и Донбасса извиниться за общение с россиянами. Признать партнерами тех, кто пытается разъединить народы, которые веками жили вместе.

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