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Весь мир
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СПЧ ООН обвинил курдов в сексуальном насилии наравне с ИГ

СПЧ ООН обвинил курдов в сексуальном насилии наравне с ИГ

Совет по правам человека ООН обнародовал доклад заседания по сексуальному и гендерному насилию в Сирии.

В числе преступников этой категории фигурируют и главные «партнеры» Соединенных Штатов — курдские «Демократические силы Сирии» (SDF).

Как сообщается в документе, специальная комиссия не документировала сведения об изнасиловании задержанных мужчин или женщин бойцами SDF. Однако тут же проинформировала о циничных пытках с помощью зажигалки, которым подвергались мужчины на допросе в следственном изоляторе «Демократических сил Сирии» в провинции Ракка прошлым летом.

Также в докладе идет речь о тяжелом положении беженцев, бежавших из зоны ведения боевых действий в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор в курдские районы во втором полугодии прошлого года. Женщины и девочки, оставшиеся без помощи своих мужчин, крайне уязвимы в курдских лагерях для беженцев. Многим женщинам приходится оставаться в лагерях, поскольку у них нет спонсоров или денег для перехода в другие области.

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов в беседе с ФАН заявил, что в докладе Совета по правам человека приводятся важные сведения о том, как действуют курдские вооруженные формирования на подконтрольных им территориях.

Ранее сведения о преступлениях сексуального характера и насилия в отношении женщин и мужчин в этих районах не освещались в прессе. Преступления курдских вооруженных формирований можно сравнить с действиями боевиков запрещенной террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), выразил мнение эксперт.

Автор: Ольга Шпакова
#сирия #иг #курды #оон #ракка #совет по правам человека
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