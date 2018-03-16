Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Медведев: 18 марта – время сделать серьезный выбор

Медведев: 18 марта – время сделать серьезный выбор

 Выборы-2018: Путин определился, где проголосует 18 марта

Выборы-2018: Путин определился, где проголосует 18 марта
Украина планирует порвать экономические отношения с РФ — Гройсман

Украина планирует порвать экономические отношения с РФ — Гройсман

 Стартовала программа приграничного сотрудничества между РФ и Польшей

Стартовала программа приграничного сотрудничества между РФ и Польшей
Die Welt призывает Запад к новым санкциям против РФ

Die Welt призывает Запад к новым санкциям против РФ

 Курды выпустили из тюрьмы нескольких террористов ИГ

Курды выпустили из тюрьмы нескольких террористов ИГ
Медведев: 18 марта – время сделать серьезный выбор

Медведев: 18 марта – время сделать серьезный выбор

 Выборы-2018: Путин определился, где проголосует 18 марта

Выборы-2018: Путин определился, где проголосует 18 марта
Украина планирует порвать экономические отношения с РФ — Гройсман

Украина планирует порвать экономические отношения с РФ — Гройсман

 Стартовала программа приграничного сотрудничества между РФ и Польшей

Стартовала программа приграничного сотрудничества между РФ и Польшей
Die Welt призывает Запад к новым санкциям против РФ

Die Welt призывает Запад к новым санкциям против РФ

 Курды выпустили из тюрьмы нескольких террористов ИГ

Курды выпустили из тюрьмы нескольких террористов ИГ
13:14   16 Марта 2018
Россия
66

Дальний Восток станет центром по производству кормов для птиц и животных

Дальний Восток станет центром по производству кормов для птиц и животных

Дальний Восток станет центром российского производства питания для животных и птиц.

На данный момент подавляющее большинство ингредиентов для создания корма привозят из других стран. Это касается кормовых витаминов, антибиотиков и пробиотиков. Как результат, от этого  растет цена на конечный продукт.

Предприниматели с Дальневосточного региона намерены изменить положение дел. Группа компаний «Арника» приступила к строительству двух объектов биотехнологических производств на территории Приморского края — заводов «Кормбиосинтез» и «Фармасинтез». Проектировка последнего находится на стадии завершения. Оба предприятия смогут покрыть почти 60% потребностей животноводства в кормах для животных. 

Всего в регионе откроют до 10 заводов различной направленности по производству кормов. Проекты помогут обеспечить большую часть российского сектора АПК.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что сельзохпродукция станет дешевле импортной и при этом не уступит ей по качеству. Глава государства отметил, что если производители наберут обороты, то конкурировать внутри страны с этим станет «практически невозможно». Также правительство РФ намерено использовать инструменты для поддержки российских компаний в области сельскохозяйственной продукции, при этом не нарушая требований ВТО.

Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #политика #сельское хозяйство #дальний восток
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сторонников Навального обучают грязным приемам фальсификаций выборов президента Россия
Сторонников Навального обучают грязным приемам фальсификаций выборов президента
Тренер из НКО призывает проявить фантазию и зафиксировать максимальное число нарушений. Эксперт уверен, что координаторам нужно отчитаться в США.
13:40   16 Марта 2018
65
Российские предприниматели составят курочкам идеальное меню Россия

Российские предприниматели составят курочкам идеальное меню

12:24   16 Марта 2018
4761
«Из ваших успехов складывается успех России». О чем говорил Путин на форуме Россия

«Из ваших успехов складывается успех России». О чем говорил Путин на форуме

21:17   15 Марта 2018
113
Мигранты в России. А ведь это дети тех, кто изгонял русских Россия

Мигранты в России. А ведь это дети тех, кто изгонял русских

20:12   15 Марта 2018
16309
Новости smi2.ru
Захарова ответила главе Минобороны Британии, предложившему РФ «заткнуться»

Захарова ответила главе Минобороны Британии, предложившему РФ «заткнуться»

 Мигранты в России. А ведь это дети тех, кто изгонял русских

Мигранты в России. А ведь это дети тех, кто изгонял русских

 Украинская Жанна д'Арк

Украинская Жанна д'Арк

 Все они – бандиты, или Обратная сторона курдской «демократии»

Все они – бандиты, или Обратная сторона курдской «демократии»