Дальний Восток станет центром по производству кормов для птиц и животных

Дальний Восток станет центром российского производства питания для животных и птиц.

На данный момент подавляющее большинство ингредиентов для создания корма привозят из других стран. Это касается кормовых витаминов, антибиотиков и пробиотиков. Как результат, от этого растет цена на конечный продукт.

Предприниматели с Дальневосточного региона намерены изменить положение дел. Группа компаний «Арника» приступила к строительству двух объектов биотехнологических производств на территории Приморского края — заводов «Кормбиосинтез» и «Фармасинтез». Проектировка последнего находится на стадии завершения. Оба предприятия смогут покрыть почти 60% потребностей животноводства в кормах для животных.

Всего в регионе откроют до 10 заводов различной направленности по производству кормов. Проекты помогут обеспечить большую часть российского сектора АПК.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что сельзохпродукция станет дешевле импортной и при этом не уступит ей по качеству. Глава государства отметил, что если производители наберут обороты, то конкурировать внутри страны с этим станет «практически невозможно». Также правительство РФ намерено использовать инструменты для поддержки российских компаний в области сельскохозяйственной продукции, при этом не нарушая требований ВТО.