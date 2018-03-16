Заказы для оборонной промышленности составляют половину военного бюджета РФ
Заказы для оборонной промышленности составляют половину российского военного бюджета (полтора триллиона рублей).
Об этом сообщил первый заместитель главы Министерства обороны России Руслан Цаликов в ходе своего выступления на канале «ТВ Центр». По его словам, вооруженные силы и военно-промышленный комплекс страны не должны, а являются локомотивами движения вперед. Согласно данным Цаликова, около 500 миллиардов рублей направляются в бюджеты всех уровней от деятельности ВС РФ и военно-промышленного комплекса «в виде налогов и всего прочего».