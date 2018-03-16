В ООН сорвали выступление РФ о нарушении Украиной прав крымчан

В Женеве сорвалось заседание Совета ООН по правам человека, посвященное нарушению Украиной прав жителей Крыма.

Об этом сообщил адвокат, руководитель рабочей группы при постпредстве Крыма при президенте Александр Молохов, пишет РИА Новости.

Молохов собирался выступить на 37-й сессии Совета ООН по правам человека. По его словам, заседание могли отменить из-за позиции украинской делегации, так как Киев был заинтересован в срыве заседания.

Согласно официальной версии, мероприятие было отменено из-за забастовки персонала. Как уточнил Молохов, согласно сведениям источника из профсоюза персонала сотрудников отделения ООН в Женеве, накануне сотрудников этого профсоюза видели вместе с членами украинской делегации в ресторане в Женеве.