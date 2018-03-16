Российская биатлонистка Миленина высказалась о Паралимпиаде в Пхенчхане

Многократная паралимпийская чемпионка Анна Миленина отметила, что на Играх все знали, «откуда мы».

По ее словам, на зимних Паралимпийских играх никто не относился к ним, как к нейтральным спортсменам. Миленина рассказала телеканалу «360», что не замечала разницы. К российским паралимпийцам относятся хорошо, единственное отличие — отсутствие гимн страны на церемонии награждения и не слышно криков «Россия!» с трибун.

«Когда узнали, что едем, было непонятно, что это будет такое. Готовились как обычно, настраивались», — отметила Миленина.

Готовил Анну Александровну к соревнованиям тренер Андрей Коротников. Миленина поблагодарила тренера за все, что он сделал для российской команды.