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12:57   16 Марта 2018
Россия
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Российская биатлонистка Миленина высказалась о Паралимпиаде в Пхенчхане

Российская биатлонистка Миленина высказалась о Паралимпиаде в Пхенчхане

Многократная паралимпийская чемпионка Анна Миленина отметила, что на Играх все знали, «откуда мы».

По ее словам, на зимних Паралимпийских играх никто не относился к ним, как к нейтральным спортсменам. Миленина рассказала телеканалу «360», что не замечала разницы. К российским паралимпийцам относятся хорошо, единственное отличие —  отсутствие гимн страны на церемонии награждения и не слышно криков «Россия!» с трибун.

«Когда узнали, что едем, было непонятно, что это будет такое. Готовились как обычно, настраивались», — отметила Миленина.

Готовил Анну Александровну к соревнованиям тренер Андрей Коротников. Миленина поблагодарила тренера за все, что он сделал для российской команды.

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #паралимпиада #пхенчхан #миленина
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