Среди мирного населения сирийских Ракки и Манбиджи растет беспокойство из-за присутствия в регионе курдских вооруженных формирований и американских сухопутных войск, которых уже просто считают оккупантами.

Таковыми считают «Отряды народной самообороны», «Демократический союз» и военнослужащих США. «Поэтому местное население мало уважает их», заявил лидер туркменских племен региона Вечих Кума. Усугубляет ситуацию принудительная вербовка молодых людей. Бойцы «Отряда народной самообороны» задерживают мужчин на улицах и принудительно отправляют их к местам, где идут бои.

Недовольство людей растет, а репрессии не прекращаются. Жители Ракки и Манбиджи выходят на акции протеста с требованиями прекратить произвол и похищение мужчин. Однако курды и американцы никак не реагируют.

Именно поэтому лидеры арабских и туркменских племен выступили с заявлением, пригрозив оккупантам решительным ответом. Они подчеркнули, что местное население больше не станет терпеть репрессии. Однако какая именно реакция последует пока не объявлено.