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12:38   16 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Стартовала программа приграничного сотрудничества между РФ и Польшей

Стартовала программа приграничного сотрудничества между РФ и Польшей

В Минэкономразвития России произошел обмен документами о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества «Польша — Россия» с бюджетом 62,4 млн евро.

Об этом в пятницу сообщает «Русский Запад» со ссылкой на представительство Евросоюза в России.

Обмен документами означает старт реализации программы. При обмене присутствовали заместитель главы Министерства экономического развитии РФ Алексей Груздев, а также послы Польши и Европейского союза в России Влодзимеж Марчиняк и Маркус Эдерер. Отмечается, что российская сторона софинансирует программу в размере 20,8 млн евро от общего бюджета.

Автор: Алла Ларионова
#россия #евросоюз #польша #политика #сотрудничество
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