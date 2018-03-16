Стартовала программа приграничного сотрудничества между РФ и Польшей

В Минэкономразвития России произошел обмен документами о финансировании и реализации программы приграничного сотрудничества «Польша — Россия» с бюджетом 62,4 млн евро.

Об этом в пятницу сообщает «Русский Запад» со ссылкой на представительство Евросоюза в России.

Обмен документами означает старт реализации программы. При обмене присутствовали заместитель главы Министерства экономического развитии РФ Алексей Груздев, а также послы Польши и Европейского союза в России Влодзимеж Марчиняк и Маркус Эдерер. Отмечается, что российская сторона софинансирует программу в размере 20,8 млн евро от общего бюджета.