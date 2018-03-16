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Стартовала программа приграничного сотрудничества между РФ и Польшей

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12:29   16 Марта 2018
Россия
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Заявление Поклонской в отношении Порошенко передали в СБУ

Заявление Поклонской в отношении Порошенко передали в СБУ

Депутат Госдумы отметила, что лично готова дать показания по уголовному делу о государственной измене, в которой ее обвиняют на Украине.

Наталья Поклонская утверждает, что ее обращение в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой расследовать преступления украинского лидера Петра Порошенко направили в СБУ, чтобы организовать досудебное расследование. 

Поклонская обратилась к генпрокурору Украины Юрию Луценко и попросила расследовать не только случаи геноцида украинского народа, но и другие преступления, совершенные при участии Порошенко, Яроша, Кличко, Яценюка и других. По ее словам, эти украинские политики создали «преступную организацию».

«В одном преступлении много составов — захват власти, совершение умышленных убийств, создание преступного сообщества», — сказала Поклонская.

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #порошенко #украина #поклонская #общество #сбу
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