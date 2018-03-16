Заявление Поклонской в отношении Порошенко передали в СБУ

Депутат Госдумы отметила, что лично готова дать показания по уголовному делу о государственной измене, в которой ее обвиняют на Украине.

Наталья Поклонская утверждает, что ее обращение в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой расследовать преступления украинского лидера Петра Порошенко направили в СБУ, чтобы организовать досудебное расследование.

Поклонская обратилась к генпрокурору Украины Юрию Луценко и попросила расследовать не только случаи геноцида украинского народа, но и другие преступления, совершенные при участии Порошенко, Яроша, Кличко, Яценюка и других. По ее словам, эти украинские политики создали «преступную организацию».