Аксенов: Крым после вхождения в состав РФ развивается ударными темпами

В ходе торжественного заседания в честь четвертой годовщины референдума глава республики Сергей Аксенов отметил, что полуостров за это время преобразился на глазах.

По словам Аксенова, в скором времени в эксплуатацию сдадут автодорожную часть Крымского моста и новый аэровокзальный комплекс аэропорта «Симферополь».

Также он подчеркнул, что по итогам 2017 года практически во всех ключевых отраслях экономики Крыма произошли положительные тенденции.

Глава республики отметил, что общий рост экономики составляет более 10%, что является рекордным показателем за последние десять лет.