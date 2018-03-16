Запад нагнетает межнациональную напряженность в РФ, считают в Совбезе

Эксперты Совета безопасности РФ обсудили научные подходы к борьбе с угрозами возникновения социальной напряженности и конфликтов на почве межнациональных отношений.

Об этом в пятницу сообщает пресс-служба аппарата СБ России.

В ходе заседания секции по проблемам нейтрализации внутренних угроз национальной безопасности научного совета при Совете безопасности специалисты отметили, что на сегодняшний день посредством деструктивных мер, в том числе из-за границы, в ряде регионов России нагнетается межнациональная напряженность и пропагандируется идеология радикальных религиозных движений. Ученые полагают, что это может привести к росту масштабов насилия, которое будет основано на межэтнических и межконфессиональных противоречиях, а также на идеях неравенства и отторжении культурных различий.