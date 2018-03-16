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12:22   16 Марта 2018
Россия
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Путин поручил Кабмину закрепить законодательно статус замозанятых

Путин поручил Кабмину закрепить законодательно статус замозанятых

Завершить процесс закрепления правового статуса самозанятого населения предлагается с учетом послания президента РФ Федеральному собранию.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Закрепить законодательно статус самозанятых граждан в ноябре 2017 года предложил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он уверял, что самозанятым стоит предоставить статус индивидуального предпринимателя. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил соответствующим ведомствам изучить это предложение. В итоге Минфин посчитал идею не очень подходящей.

Замминистра финансов Илья Трунин объяснил, что статус индивидуального предпринимателя принесет самозанятым больше проблем, чем плюсов. Им лучше присвоить особый облегченный статус, который позволит гражданам самостоятельно заниматься определенными видами деятельности. Кроме того, предлагается ввести для них налоговую ставку в размере 6%. 

Автор: Юлия Халус
#россия #путин #новости #кабмин #самозанятые
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