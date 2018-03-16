Выборы-2018: в Японии откроют четыре участка

Посол РФ в Японии Михаил Галузин сообщил, что в Японии голосование на президентских выборах пройдет в посольстве в Токио и трех генеральных консульствах.

По его словам, чтобы проголосовать, россиянину достаточно предоставить заграничный или общегражданский паспорт. Участки откроют не только в Токио, но и генеральных консульствах РФ в Осаке, Саппоро и Ниигате. В воскресенье, 18 марта, они будут работать с восьми утра до восьми вечера по местному времени.

Дипломат подчеркнул, что не понадобятся открепительные удостоверения, нужен лишь паспорт. Россияне могут досрочно проголосовать на Хоккайдо в городе Хакодате.