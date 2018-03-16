Высылка дипломатов не отразится на выборах, заявил посол РФ в Великобритании

Российский посол в Великобритании Александр Яковенко заявил, что высылка дипломатов РФ из страны не повлияет на проведение выборов президента.

Яковенко отметил, что значительная часть людей, задействованных в подготовке к голосованию, покинет Великобританию на следующей неделе. В посольстве оперативно нашли замену выдворенным дипломатам, сообщил посол. Его слова привел телеканал «Россия 24».

Для избирателей, которые посетят участки, все будет работать «как часы», подчеркнул Яковенко. Досрочное голосование прошло в северной части Ирландии. Отдельный участок откроют в Эдинбурге.

В России выборы пройдут 18 марта. Действующий президент Владимир Путин баллотируется как самовыдвиженец.