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12:08   16 Марта 2018
Россия
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Россия сократила вложения в гособлигации США на 5,3 млрд долларов

Россия сократила вложения в гособлигации США на 5,3 млрд долларов

Вложения Российской Федерации в американские государственные облигации к концу прошлого года оценивались в 102,2 миллиарда долларов, свидетельствуют данные Министерства финансов США.

Как указывается на их сайте, в январе РФ сократила объем вложений в государственные облигации Америки с 102,2 миллиардов долларов до 96,9 миллиардов. Таким образом, Россия сместилась с 15-го на 16 место среди государств по инвестициям в облигации Штатов.

На первом месте находится КНР, которая вложила 1,168 триллиона долларов за месяц. На втором месте оказалась Япония со своим вкладом в 1,065 триллиона, на третьей позиции Ирландия, ее вклад составляет 327,5 миллиарда долларов.

Автор: Ольга Шпакова
#россия #сша #экономика #гособлигации
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