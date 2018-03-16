Путин поручил разработать проект указа о национальных целях развития РФ

Российский лидер Владимир Путин поручил разработать проект указа о национальных целях развития страны на период до 2024 года.

Основные цели — увеличить народонаселение, повысить ожидаемую продолжительности жизни до 78 лет, повысить уровень жизни россиян, снизить уровень бедности, улучшить жилищные условия не менее чем пяти миллионов семей ежегодно, создать условия для самореализации граждан.

Срок выполнения поручения — 15 апреля 2018 года. Ответственным за выполнение назначили главу администрации Кремля Антона Вайно.