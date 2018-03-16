Путин распорядился разобраться с декриминализацией ряда статей для бизнеса

Российский лидер Владимир Путин распорядился представить предложения по декриминализации отдельных статей в отношении деятельности предпринимателей.

Как проинформировали на сайте Кремля, рабочая группа по мониторингу и анализу правоприменительной практики в сфере предпринимательства и Верховный суд должны представить предложения по декриминализации отдельных деяний, совершенных предпринимателями, предусмотрев последующую их квалификацию в качестве административных нарушений.

Поручение необходимо выполнить до 1 декабря текущего года. Ответственными лицами назначены глава администрации Кремля Антон Вайно и председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев.