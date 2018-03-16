Россия ответит на новые санкции США расширением своего «черного списка» — Рябков

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва занимается подготовкой ответа на новые санкции Соединенных Штатов в отношении России.

Он отметил, что в ответ на американские санкции Россия собирается пополнить черный список новой «группой американских деятелей». Рябков также заявил, что российская сторона не поддерживает эту конфронтацию и не заинтересована в окончательном закрытии диалога с Вашингтоном.

США, разрушая российско-американские отношения, играют с огнем, так как это расшатывает глобальную стабильность, подчеркнул заместитель министра.

Накануне в Соединенных Штатах объявили о расширении антироссийских санкций.