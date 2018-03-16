Путин поручил уточнить параметры расчета налога на имущество физлиц
Российский лидер Владимир Путин поручил правительству уточнить параметры расчета налога на имущество физических лиц.
Правительству нужно усовершенствовать механизмы оказания социальной помощи россиянам, обеспечив ее исходя из принципов справедливости, адресности и нуждаемости. Продлить действия льготных тарифов на перевозку зерна железнодорожным транспортом.
Президент утвердил перечень поручений по реализации Послания Федеральному Собранию https://t.co/FZokYZme07— Президент России (@KremlinRussia) March 16, 2018