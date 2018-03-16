Выборы-2018: избирательный участок открылся в Дамаске

Избирательный участок открылся в Дамаске на территории российского посольства в Сирии. Об этом сообщили РИА Новости.

В дипмиссии отметили, что на досрочных выборах ожидается повышенная явка избирателей. В условиях кризиса графики не составляются, голосование ведется по факту. В связи с высоким уровнем угрозы посольство предприняло все необходимые меры безопасности. Линия фронта проходит в четырех километрах от здания российского посольства.

В России единый день голосования — 18 марта. В избирательном бюллетене числятся восемь кандидатов в президенты. Действующий лидер Владимир Путин баллотируется как самовыдвиженец.