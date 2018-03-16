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11:20   16 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Выборы-2018: военнослужащие досрочно проголосовали в Арктике

Выборы-2018: военнослужащие досрочно проголосовали в Арктике

Начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга сообщил, что российские военнослужащие, служащие в Арктике на островах Северного Ледовитого океана, досрочно проголосовали на президентских выборах.

По его словам, военнослужащие досрочно проголосовали на базе «Северный клевер», расположенной на острове Котельный архипелага Новосибирские острова, и в жилищно-административном комплексе «Арктического трилистника», расположенного на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа.

Президентские выборы пройдут в воскресенье, 18 марта, 2018 года. На пост российского лидера претендуют восемь человек.

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #арктика #общество #выборы2018
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