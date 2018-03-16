Лавров подтвердил намерение Москвы выслать британских дипломатов

Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он не уточнил точное число высылаемых сотрудников посольства Великобритании.

Экс-полковник Сергей Скрипаль, осужденный за шпионаж в пользу Лондона и его 33-летняя дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в начале марта в Солсбери. Сейчас они находятся в коме.

Британский премьер Тереза Мэй обвинила Россию в якобы «незаконном использовании силы» в ее стране и выслала 23 российских дипломата. Россия категорически отвергла свою причастность к происшествию.