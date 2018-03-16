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11:20   16 Марта 2018
Россия
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Лавров подтвердил намерение Москвы выслать британских дипломатов

Лавров подтвердил намерение Москвы выслать британских дипломатов

Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он не уточнил точное число высылаемых сотрудников посольства Великобритании.

Экс-полковник Сергей Скрипаль, осужденный за шпионаж в пользу Лондона и его 33-летняя дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в начале марта в Солсбери. Сейчас они находятся в коме.

Британский премьер Тереза Мэй обвинила Россию в якобы «незаконном использовании силы» в ее стране и выслала 23 российских дипломата. Россия категорически отвергла свою причастность к происшествию.

Автор: Ольга Шпакова
#россия #великобритания #дипломаты #лавров #мэй #скрипаль
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