Четыре зоны деэскалации продолжают функционировать в Сирии

В Сирии продолжают работать четыре зоны деэскалации. Об этом стало известно из совместного заявления глав МИД РФ, Турции и Ирана на встрече в Астане.

Главы внешнеполитических ведомств заявили, что готовы и дальше придерживаться целей Меморандума о создании зон деэскалации в САР от 4 мая 2017 года. Создание таких областей не должно подрывать суверенитета государства.

Встреча министров прошла накануне в Астане. В ходе заседания политики подвели итоги года работы астанинского процесса. Следующая встреча назначена на середину мая.