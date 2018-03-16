Кот Мостик осмотрел избирательный участок на Крымском мосту

Символ стройки Крымского моста — кот Мостик — следит за ходом подготовки избирательного участка в строительном городке.

Об этом сообщили в инфоцентре «Крымский мост», пишет РИА Новости. Избирательный участок на Таманском берегу стройки расположен в вахтовом городке, где живут строители Крымского моста.

В постах на социальных страницах кота от его имени написано, что животное следит за подготовкой избирательного участка и отмечает, что в помещении светло, просторно и недалеко есть столовая. В помещении для голосования уже установили избирательные урны, кабинки и необходимую технику.

Рыжего котенка подобрали в Тамани в 2015 году охранники и назвали его Мостиком в честь строящегося объекта.

Выборы президента России пройдут 18 марта.