Кот Мостик осмотрел избирательный участок на Крымском мосту
Символ стройки Крымского моста — кот Мостик — следит за ходом подготовки избирательного участка в строительном городке.
Об этом сообщили в инфоцентре «Крымский мост», пишет РИА Новости. Избирательный участок на Таманском берегу стройки расположен в вахтовом городке, где живут строители Крымского моста.
В постах на социальных страницах кота от его имени написано, что животное следит за подготовкой избирательного участка и отмечает, что в помещении светло, просторно и недалеко есть столовая. В помещении для голосования уже установили избирательные урны, кабинки и необходимую технику.
Рыжего котенка подобрали в Тамани в 2015 году охранники и назвали его Мостиком в честь строящегося объекта.
Выборы президента России пройдут 18 марта.