Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Российская биатлонистка Миленина высказалась о Паралимпиаде в Пхенчхане

Российская биатлонистка Миленина высказалась о Паралимпиаде в Пхенчхане

 Заказы для оборонной промышленности составляют половину военного бюджета РФ

Заказы для оборонной промышленности составляют половину военного бюджета РФ
Стартовала программа приграничного сотрудничества между РФ и Польшей

Стартовала программа приграничного сотрудничества между РФ и Польшей

 МИД Казахстана призвал Вашингтон начать переговоры с Москвой по Сирии

МИД Казахстана призвал Вашингтон начать переговоры с Москвой по Сирии
В ООН сорвали выступление РФ о нарушении Украиной прав крымчан

В ООН сорвали выступление РФ о нарушении Украиной прав крымчан

 Четыре зоны деэскалации продолжают функционировать в Сирии

Четыре зоны деэскалации продолжают функционировать в Сирии
Российская биатлонистка Миленина высказалась о Паралимпиаде в Пхенчхане

Российская биатлонистка Миленина высказалась о Паралимпиаде в Пхенчхане

 Заказы для оборонной промышленности составляют половину военного бюджета РФ

Заказы для оборонной промышленности составляют половину военного бюджета РФ
Стартовала программа приграничного сотрудничества между РФ и Польшей

Стартовала программа приграничного сотрудничества между РФ и Польшей

 МИД Казахстана призвал Вашингтон начать переговоры с Москвой по Сирии

МИД Казахстана призвал Вашингтон начать переговоры с Москвой по Сирии
В ООН сорвали выступление РФ о нарушении Украиной прав крымчан

В ООН сорвали выступление РФ о нарушении Украиной прав крымчан

 Четыре зоны деэскалации продолжают функционировать в Сирии

Четыре зоны деэскалации продолжают функционировать в Сирии
11:02   16 Марта 2018
Россия
106

Кот Мостик осмотрел избирательный участок на Крымском мосту

Кот Мостик осмотрел избирательный участок на Крымском мосту

Символ стройки Крымского моста — кот Мостик — следит за ходом подготовки избирательного участка в строительном городке.

Об этом сообщили в инфоцентре «Крымский мост», пишет РИА Новости. Избирательный участок на Таманском берегу стройки расположен в вахтовом городке, где живут строители Крымского моста.

В постах на социальных страницах кота от его имени написано, что животное следит за подготовкой избирательного участка и отмечает, что в помещении светло, просторно и недалеко есть столовая. В помещении для голосования уже установили избирательные урны, кабинки и необходимую технику.

Рыжего котенка подобрали в Тамани в 2015 году охранники и назвали его Мостиком в честь строящегося объекта.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

Автор: Ольга Шпакова
#крым #крымский мост #тамань #выборы2018
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Российские предприниматели составят курочкам идеальное меню Россия
Российские предприниматели составят курочкам идеальное меню
Темпы импортозамещения в отрасли производства кормов не удовлетворяет экспертов. Предприниматели Дальнего Востока готовятся изменить ситуацию.
12:24   16 Марта 2018
981
«Из ваших успехов складывается успех России». О чем говорил Путин на форуме Россия

«Из ваших успехов складывается успех России». О чем говорил Путин на форуме

21:17   15 Марта 2018
100
Мигранты в России. А ведь это дети тех, кто изгонял русских Россия

Мигранты в России. А ведь это дети тех, кто изгонял русских

20:12   15 Марта 2018
14734
Собчак сравнила дебаты с первым кругом ада Россия

Собчак сравнила дебаты с первым кругом ада

19:58   15 Марта 2018
983
Новости smi2.ru
Захарова ответила главе Минобороны Британии, предложившему РФ «заткнуться»

Захарова ответила главе Минобороны Британии, предложившему РФ «заткнуться»

 Мигранты в России. А ведь это дети тех, кто изгонял русских

Мигранты в России. А ведь это дети тех, кто изгонял русских

 Украинская Жанна д'Арк

Украинская Жанна д'Арк

 Все они – бандиты, или Обратная сторона курдской «демократии»

Все они – бандиты, или Обратная сторона курдской «демократии»