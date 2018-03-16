Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Российская биатлонистка Миленина высказалась о Паралимпиаде в Пхенчхане

Российская биатлонистка Миленина высказалась о Паралимпиаде в Пхенчхане

 Заказы для оборонной промышленности составляют половину военного бюджета РФ

Заказы для оборонной промышленности составляют половину военного бюджета РФ
Стартовала программа приграничного сотрудничества между РФ и Польшей

Стартовала программа приграничного сотрудничества между РФ и Польшей

 МИД Казахстана призвал Вашингтон начать переговоры с Москвой по Сирии

МИД Казахстана призвал Вашингтон начать переговоры с Москвой по Сирии
В ООН сорвали выступление РФ о нарушении Украиной прав крымчан

В ООН сорвали выступление РФ о нарушении Украиной прав крымчан

 Четыре зоны деэскалации продолжают функционировать в Сирии

Четыре зоны деэскалации продолжают функционировать в Сирии
Российская биатлонистка Миленина высказалась о Паралимпиаде в Пхенчхане

Российская биатлонистка Миленина высказалась о Паралимпиаде в Пхенчхане

 Заказы для оборонной промышленности составляют половину военного бюджета РФ

Заказы для оборонной промышленности составляют половину военного бюджета РФ
Стартовала программа приграничного сотрудничества между РФ и Польшей

Стартовала программа приграничного сотрудничества между РФ и Польшей

 МИД Казахстана призвал Вашингтон начать переговоры с Москвой по Сирии

МИД Казахстана призвал Вашингтон начать переговоры с Москвой по Сирии
В ООН сорвали выступление РФ о нарушении Украиной прав крымчан

В ООН сорвали выступление РФ о нарушении Украиной прав крымчан

 Четыре зоны деэскалации продолжают функционировать в Сирии

Четыре зоны деэскалации продолжают функционировать в Сирии
10:58   16 Марта 2018
Россия
75

Лавров заявил о невозможности использования силы США против Сирии

Лавров заявил о невозможности использования силы США против Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что применение сил США против Сирии недопустимо.

По итогам встречи министров России, Турции и Ирана политик заявил, что применение силы недопустимо в том числе и по надуманным предлогам, напомнив об инциденте прошлого года. О недопустимости атак американская сторона уведомлена по дипломатическим и военным каналам, отметил Лавров.

В понедельник, 12 марта, Никки Хейли, исполняющая обязанности постпреда США при ООН на встрече Совбеза сообщила, что ее страна готова нанести удар по Сирии, если организация не сможет решить проблему в Восточной Гуте. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия примет ответные меры на ракетный удар американской стороны.

Автор: Павел Никифоров
#россия #сша #сирия #лавров #политика #весь мир
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Российские предприниматели составят курочкам идеальное меню Россия
Российские предприниматели составят курочкам идеальное меню
Темпы импортозамещения в отрасли производства кормов не удовлетворяет экспертов. Предприниматели Дальнего Востока готовятся изменить ситуацию.
12:24   16 Марта 2018
981
«Из ваших успехов складывается успех России». О чем говорил Путин на форуме Россия

«Из ваших успехов складывается успех России». О чем говорил Путин на форуме

21:17   15 Марта 2018
100
Мигранты в России. А ведь это дети тех, кто изгонял русских Россия

Мигранты в России. А ведь это дети тех, кто изгонял русских

20:12   15 Марта 2018
14734
Собчак сравнила дебаты с первым кругом ада Россия

Собчак сравнила дебаты с первым кругом ада

19:58   15 Марта 2018
983
Новости smi2.ru
Захарова ответила главе Минобороны Британии, предложившему РФ «заткнуться»

Захарова ответила главе Минобороны Британии, предложившему РФ «заткнуться»

 Мигранты в России. А ведь это дети тех, кто изгонял русских

Мигранты в России. А ведь это дети тех, кто изгонял русских

 Украинская Жанна д'Арк

Украинская Жанна д'Арк

 Все они – бандиты, или Обратная сторона курдской «демократии»

Все они – бандиты, или Обратная сторона курдской «демократии»