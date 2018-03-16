Лавров заявил о невозможности использования силы США против Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что применение сил США против Сирии недопустимо.

По итогам встречи министров России, Турции и Ирана политик заявил, что применение силы недопустимо в том числе и по надуманным предлогам, напомнив об инциденте прошлого года. О недопустимости атак американская сторона уведомлена по дипломатическим и военным каналам, отметил Лавров.

В понедельник, 12 марта, Никки Хейли, исполняющая обязанности постпреда США при ООН на встрече Совбеза сообщила, что ее страна готова нанести удар по Сирии, если организация не сможет решить проблему в Восточной Гуте. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия примет ответные меры на ракетный удар американской стороны.