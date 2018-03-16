Наблюдателей готовят к провокациям, или Как Навальный проведет выборы 2018

Штаб российского блогера Алексея Навального ведет подготовку к провокациям на выборах президента РФ. Для этого его сторонники намерены запугать избирателей и вбросить множество голосов за действующего лидера страны Владимира Путина.

В соцсетях пишут, что в штабах блогера найдены инструкции, согласно которым предлагается создать очереди из родственников (так называемая «карусель»), «вбросить» голоса за Путина и запугать избирателей. К примеру, один из пользователей написал, что хотел стать наблюдателем на выборах, но, придя в штаб Навального, нашел там футболки с изображением президента РФ, сомнительные инструкции к выборам и избирательные бюллетени. Сам блогер, почуяв запах горелого, «включил обратку» и записал соответствующее видео.

В беседе с ФАН глава Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов заявил, что идея о бойкоте выборов абсурдна. Эксперт напомнил о том, что за право голосовать пролито много крови: на муки шли народовольцы, писатели отбывали каторгу.

Также Иванов коснулся мнения некоторых граждан, полагающих, что нынешние выборы не демократичны. Такая точка зрения имеет место быть, считает аналитик, но нынешние выборы максимально открыты. Кандидаты в президенты представили множество различных программ, есть даже те, кто оспаривает территориальную целостность страны. Несмотря на это, все они допущены к участию в выборах.

Однако Навальный и его компания все же смеют заявлять, что предстоящие выборы нелегитимны. Но только то голосование сторонники блогера назвали бы легитимным, в котором победил бы их вожак, считает Иванов. Навальный смог бы собрать всего лишь несколько процентов на выборах а после стал бы заявлять о том, что победивший кандидат – самозванец.

По мнению Иванова, блогер может призвать граждан РФ «выйти на улицы и устроить Майдан». От его сторонников следует ожидать заявлений о «вбросах», «каруселях». Вполне возможно, что сотрудники штабов намерены провоцировать избирателей на нарушения. Главная цель Навального – дестабилизация, заявил эксперт. Если так называемая оппозиция хочет «честных выборов», то может направить наблюдателей на избирательные участки.

Заместитель представителя Центризбиркома Николай Булаев в беседе с изданием заявил, что никакие провокации не смогут помешать проведению выборов. К тому же, попытка сорвать выборы – уголовное нарушение. Человек имеет полное право рискнуть своей судьбой, считает Булаев.

Накануне в штаб блогера якобы «подкинули» агитационную продукцию. ГУМВД Санкт-Петербурга ведет проверку по факту произошедшего. В минувший вторник полицейские изъяли бюллетени из штаба Навального в Калининграде.