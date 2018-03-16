Пентагон сформировал бюджет на дальнейшую поддержку курдов в САР

На сайте американского замминистра обороны разместили бюджет на антитеррористическую деятельность в САР и Ираке на 2019-й финансовый год.

ФАН изучил выложенный документ и выяснил, каким образом Пентагон наращивает поддержку курдских вооруженных формирований.

Несмотря на разгром террористческой группировки «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) в декабре, Америка не спешит выводить из Сирии свои войска, поэтому они продолжают незаконно пребывать в суверенном государстве.

Исходя из данных, указанных в бюджете, в следующем году Минобороны США намерено поддерживать так называемую «умеренную сирийскую оппозицию», в которую входят, как считает Пентагон, курдские вооруженные формирования.

Военное ведомство США в бюджете также разместило заявку на финансовую поддержку партии «Демократический союз» (PYD) и признанной террористической «Рабочей партии Курдистана», причислив эту группировку к «активно борющимся в САР против ИГ».

Также отмечается, что 10 000 членов «Рабочей партии Курдистана», которые фигурируют в документе как «партнерские силы», получают жалование от 200 до 400 долларов.

Также Минобороны США намерено увеличить количество оплачиваемых курдских бойцов до 65 000.

Приведенные в тексте данные расходятся с озвученными ранее заявлениями США, в которых шла речь о прекращении поддержки курдских вооруженных формирований в САР. Однако поддержка Америкой курдских вооруженных формирований продолжается, что обостряет отношения с Турцией, которая считает «Рабочую партию Курдистана», курдскую партию «Демократический союз» и «Отряды народной самообороны» террористическими организациями.

Именно планы США по созданию сил «безопасности границы» привели к началу турецкой операции «Оливковая ветвь», которая направлена на освобождение Африн от курдов.