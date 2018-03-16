Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Лавров заявил о невозможности использования силы США против Сирии

Лавров заявил о невозможности использования силы США против Сирии

 Наблюдателей готовят к провокациям, или Как Навальный проведет выборы 2018

Наблюдателей готовят к провокациям, или Как Навальный проведет выборы 2018
МИД Казахстана призвал Вашингтон начать переговоры с Москвой по Сирии

МИД Казахстана призвал Вашингтон начать переговоры с Москвой по Сирии

 Порошенко встретился с актром Жаном Рено

Порошенко встретился с актром Жаном Рено
Пентагон сформировал бюджет на дальнейшую поддержку курдов в САР

Пентагон сформировал бюджет на дальнейшую поддержку курдов в САР

 Лавров: РФ надеется, что США прекратят выгораживать боевиков в Восточной Гуте

Лавров: РФ надеется, что США прекратят выгораживать боевиков в Восточной Гуте
Лавров заявил о невозможности использования силы США против Сирии

Лавров заявил о невозможности использования силы США против Сирии

 Наблюдателей готовят к провокациям, или Как Навальный проведет выборы 2018

Наблюдателей готовят к провокациям, или Как Навальный проведет выборы 2018
МИД Казахстана призвал Вашингтон начать переговоры с Москвой по Сирии

МИД Казахстана призвал Вашингтон начать переговоры с Москвой по Сирии

 Порошенко встретился с актром Жаном Рено

Порошенко встретился с актром Жаном Рено
Пентагон сформировал бюджет на дальнейшую поддержку курдов в САР

Пентагон сформировал бюджет на дальнейшую поддержку курдов в САР

 Лавров: РФ надеется, что США прекратят выгораживать боевиков в Восточной Гуте

Лавров: РФ надеется, что США прекратят выгораживать боевиков в Восточной Гуте
10:22   16 Марта 2018
Россия
65

Путин подписал указ о вручении наград «За наставничество»

Путин подписал указ о вручении наград «За наставничество»

Глава РФ Владимир Путин подписал указ о награждении знаками отличия «За наставничество».

Документ размещен на портале правовой информации 16 марта. Как сообщается в указе, президент распорядился наградить за профессиональное становление молодых специалистов и активную наставническую деятельность главу образовательного учреждения «Морской центр капитана Варухина Н.Г» Николая Варухина.

Аналогичные награды получили ректор Самарского госмедуниверситета Геннадий Котельников и главный научный сотрудник Петербургского национального университета информационных технологий Анатолий Шалыто.

Ранее российский лидер Владимир Путин учредил своим указом данный знак отличия, который вручается россиянам за наставничество молодежи в разных сферах.

Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #указ #общество #наставничество
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
«Из ваших успехов складывается успех России». О чем говорил Путин на форуме Россия
«Из ваших успехов складывается успех России». О чем говорил Путин на форуме
Президент России Владимир Путин пообщался с участниками форума «Россия – страна возможностей», который проходит на ВДНХ с 13 по 16 марта.
21:17   15 Марта 2018
89
Мигранты в России. А ведь это дети тех, кто изгонял русских Россия

Мигранты в России. А ведь это дети тех, кто изгонял русских

20:12   15 Марта 2018
11156
Собчак сравнила дебаты с первым кругом ада Россия

Собчак сравнила дебаты с первым кругом ада

19:58   15 Марта 2018
223
Гудков сделал Собчак предложение. И она согласилась создать «Партию перемен» Россия

Гудков сделал Собчак предложение. И она согласилась создать «Партию перемен»

19:44   15 Марта 2018
340
Новости smi2.ru
Захарова ответила главе Минобороны Британии, предложившему РФ «заткнуться»

Захарова ответила главе Минобороны Британии, предложившему РФ «заткнуться»

 Макрон и Меркель отказались поддержать «отравленную» Великобританию

Макрон и Меркель отказались поддержать «отравленную» Великобританию

 Украинская Жанна д'Арк

Украинская Жанна д'Арк

 Мигранты в России. А ведь это дети тех, кто изгонял русских

Мигранты в России. А ведь это дети тех, кто изгонял русских