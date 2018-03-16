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10:16   16 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Путин призвал россиян поучаствовать в выборах президента

Путин призвал россиян поучаствовать в выборах президента

Действующий президент России Владимир Путин напомнил гражданам, что единственным источником власти в РФ является народ. От воли каждого россиянина зависит, по какому пути пойдет страна.

Глава государства подчеркнул, что каждый должен сам сделать выбор. Но если не воспользоваться этим правом выбора, то решение о судьбе России примут без учета вашего мнения.

Путин выразил уверенность, что каждый гражданин переживает за будущее России. Именно поэтому россиянам следует прийти в воскресенье, 18 марта, на избирательные участки и выбрать президента РФ.

Проголосовать за нового российского лидера можно 18 марта с 8:00 до 20:00. Борются за пост президента восемь кандидатов: Владимир Путин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Павел Грудинин, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский и Сергей Бабурин.

Автор: Саша Подольская
#россия #путин #политика #новости #выборы2018 #путин кандидат
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