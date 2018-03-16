Законопроект об отмене ЕГЭ внесли в Госдуму

В Госдуму РФ внесли законопроект об отмене Единого государственного экзамена. Авторами инициативы выступили депутаты от фракции ЛДПР.

Пресс-служба партии сообщила, что ЕГЭ предлагается заменить государственными экзаменами, которые ученики станут сдавать по образовательным планам основного общего и среднего общего образования. Сейчас школьники, по мнению членов ЛДПР, вынуждены прибегать к помощи дорогостоящих репетиторов, что непосильно для многих родителей.

Во фракции уверены, что знания будущих студентов можно определить на основе экзаменов, а не из «сомнительных результатов ЕГЭ». Так же его отмена позволит провести качественный отбор среди абитуриентов.