Следующая встреча по Сирии пройдет в Астане в середине мая

Будущая встреча стран-гарантов по Сирии пройдет в Астане в середине мая текущего года.

Об этом стало известно из совместного заявления глав МИД РФ, Турции и Ирана.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на текущей встрече заявил, что некоторые государства отрицают астанинские переговоры, поскольку хотят разделить Сирию на мелкие части. Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов в свою очередь призвал США начать диалог с РФ по этому вопросу.