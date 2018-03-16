МИД Казахстана призвал Вашингтон начать переговоры с Москвой по Сирии

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов призвал Соединенные Штаты начать переговоры с Россией по Сирии.

Политик заявил об этом на открытии встречи глав МИД РФ, Ирана и Турции, которая стартовала в Астане. В Казахстане надеются, что по итогам конференции страны-гаранты примут конструктивные решения для прекращения огня и создания зон деэскалации в Сирии.

По мнению казахстанского министра, диалог между Москвой и Вашингтоном ответит планам всех сторон и интересам народа САР. В связи с этим России и США необходимо начать переговоры в этой области.