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9:47   16 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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МИД Казахстана призвал Вашингтон начать переговоры с Москвой по Сирии

МИД Казахстана призвал Вашингтон начать переговоры с Москвой по Сирии

Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов призвал Соединенные Штаты начать переговоры с Россией по Сирии.

Политик заявил об этом на открытии встречи глав МИД РФ, Ирана и Турции, которая стартовала в Астане. В Казахстане надеются, что по итогам конференции страны-гаранты примут конструктивные решения для прекращения огня и создания зон деэскалации в Сирии.

По мнению казахстанского министра, диалог между Москвой и Вашингтоном ответит планам всех сторон и интересам народа САР. В связи с этим России и США необходимо начать переговоры в этой области.

Автор: Павел Никифоров
#россия #сша #сирия #политика #казахстан #астана #абдрахманов
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