Поклонская попросила ЦИК снять кандидатуру Собчак с выборов

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что кандидат в президенты РФ от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак нарушила закон об избирательных правах, когда признала Крым украинским.

Собчак ранее заявила, что считает полуостров украинской территорией. Позже она признала, что большинство крымчан предпочитают жить в составе России и просто так отдать регион Киеву не получится. Однако, пожелав посетить Крым, кандидат обратилась в украинское посольство за разрешением.

Поклонская считает, что своими высказываниями Собчак проявила неуважение к жителям региона и, более того, нарушила закон об избирательном праве, пропагандируя неполноценность крымчан по территориальному признаку. Депутат заметила, что, хотя кандидатуру Ксении уже вряд ли снимут с выборов, жители Крыма изложили свою позицию.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова еще на прошлой неделе объявила, что никого из восьми кандидатов уже нельзя снять с выборов. Все они дойдут до «финишной прямой».

Президентские выборы пройдут в России 18 марта. Избирателям предлагается выбрать лидера из восьми кандидатов: Владимира Путина, Ксении Собчак, Павла Грудинина, Владимира Жириновского, Бориса Титова, Сергея Бабурина, Максима Сурайкина и Григория Явлинского.