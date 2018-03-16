Поклонская: Точка в скандале с «Матильдой» еще не поставлена

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что скандал с кинолентой «Матильда» еще не закончился.

Политик считает, что фильм в прокате провалился. Ее слова привели РИА Новости.

Поклонская сообщила, что ведутся проверки по финансированию киноленты. На «Матильду» из бюджета выделено порядка 280 миллионов рублей. Сотрудники полиции пытаются выяснить, куда были израсходованы деньги, заявила депутат. Политику сообщают об окончательных результатах расследования.