Лавров заявил, что страны, желающие раздела Сирии, не хотят встреч в Астане

Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что переговоры по Сирии в рамках астанинского процесса не одобряются теми, кто желает разделения республики на княжества.

Министр заявил об этом на встрече глав министерств иностранных дел стран-гарантов перемирия в Сирийской Арабской Республике. Политик считает, что противники переговоров в Астане взяли курс на раздел Сирии. Их цель — сделать так, чтобы на месте государства появились мелкие княжества, пояснил Лавров.