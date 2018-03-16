Лавров: РФ надеется, что США прекратят выгораживать боевиков в Восточной Гуте

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду, что международная коалиция во главе с США наконец осознает, что нужно не выгораживать, а бороться с террористами в Восточной Гуте.

Об этом глава МИД РФ заявил, открывая встречу министров иностранных дел России, Турции и Ирана по Сирии.

Речь, в частности, идет о террористической группировке «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), как бы она не мимикрировала, подчеркнул Лавров. Однако в этой связи необходимо четко размежевать правильную, конструктивную вооруженную оппозицию от террористов.

С конца февраля правительственная армия Сирии проводит в Восточной Гуте операцию «Дамасская сталь», цель которой - зачистка пригорода сирийской столицы от террористов.