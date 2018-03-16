Заместитель главы СКР проведет прием граждан в Екатеринбурге

Заместитель председателя СК РФ Илья Лазутов проведет личный прием граждан в Екатеринбурге. Об этом сообщает областное управление СКР.

Прием горожан состоится 21 марта, с 10 часов утра в помещении следственного управления СК РФ по Свердловской области, расположенного по адресу: город Екатеринбург, улица Щорса, 18. Попасть к генералу-лейтенанту юстиции можно только по предварительной записи — в рабочее время (с 9.00 до 18.00, в пятницу — с 9.00 до 16.45) — по телефону: 8(343)297-71-72. Во внерабочее время (круглосуточно) — по телефону дежурного по следственному управлению: 8(343)297-71-61.

Ранее на этой неделе Лазутов проводил личный прием в Ханты-Мансийске. Позже он встретился с руководителями подразделений следственного комитета в автономном округе.