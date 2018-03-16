Врио губернатора Новосибирской области оценил готовность региона к выборам

Новосибирская область готова к проведению голосования на выборах президента России. Об этом заявил врио губернатора региона Андрей Травников.

Травников провел итоговое совещание, на котором дал ряд поручений по обеспечению выборного процесса. В нем участвовали представители администрации Новосибирской области, избиркомов, новосибирской мэрии, а также ряда ведомств, отвечающих за безопасность и защиту правопорядка.

Врио губернатора отметил, что все уровни власти готовы к максимально открытому и честному голосованию. Травников подчеркнул, что были реализованы мероприятия, направленные на создание условий для организации работы корпуса наблюдателей, а также мероприятия по организации видеонаблюдения.

По словам Травникова, в Новосибирской области созданы все условия для обеспечения безопасности, в том числе на слушай внештатных инцидентов.