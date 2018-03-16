Развязку возле петербургского района Пулковка перепроектируют

АО «Экспофорум» займется корректировкой проектной документации транспортной развязки на выставочный центр в районе Пулковки. Об этом сообщает комитет по развитию транспорта Петербурга.

Измененное планировочное решение будет учитывать границы воинского захоронения, определенные учетной карточкой воинского захоронения № 282. В комитете уточнили, что равзявзяка будет перепроектирована в обход захоронения.

Также отмечается, что строительство дороги к Экспофоруму отложено до 2019 года.

Ранее в процессе работ на глубине 20-25 см были обнаружены человеческие останки. Они были переданы на экспертизу в СК.