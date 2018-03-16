В Петербурге запустят пробный поезд метро от «Приморской» до «Беговой»

В Петербурге рабочие подготавливают пути к пуску пробного поезда на участке со станциями «Новокрестовская» и «Беговая». Об этом сообщает «Метрострой».

Сообщается, что основные строительно-монтажные работы завершены. В частности, речь идет об укладке путевого бетона, монтаже шпал и рельс, а также верхнее строение пути.

Теперь строителям предстоит подать напряжение, наладить работы в тягово-понизительных станциях и подключить участок между станциями к электричеству. Первый поезд могут пустить в середине апреля.