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7:36   16 Марта 2018
Россия
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В Петербурге запустят пробный поезд метро от «Приморской» до «Беговой»

В Петербурге запустят пробный поезд метро от «Приморской» до «Беговой»

В Петербурге рабочие подготавливают пути к пуску пробного поезда на участке со станциями «Новокрестовская» и «Беговая». Об этом сообщает «Метрострой».

Сообщается, что основные строительно-монтажные работы завершены. В частности, речь идет об укладке путевого бетона, монтаже шпал и рельс, а также верхнее строение пути.

Теперь строителям предстоит подать напряжение, наладить работы в тягово-понизительных станциях и подключить участок между станциями к электричеству. Первый поезд могут пустить в середине апреля. 

Автор: Олег Королев
#петербург #метро #новокрестовская
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