К ЧМ-2018 около петербургского аэропорта Пулково откроют бесплатную парковку

Рядом с петербургским аэропортом Пулково появится перехватывающая парковка. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора ООО «Воздушные ворота Северной столицы» Владимира Якушева.

Генеральный директор управляющей компании Пулково сообщил изданию, что парковка появится в середине мая текущего года. На данный момент идет обустройство площадки.

Якушев отметил, что парковка откроется в рамках подготовки к Петербургскому экономическому форуму и Чемпионату мира по футболу - 2018.