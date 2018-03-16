Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Заместитель главы СКР проведет прием граждан в Екатеринбурге

Заместитель главы СКР проведет прием граждан в Екатеринбурге

 Врио губернатора Новосибирской области оценил готовность региона к выборам

Врио губернатора Новосибирской области оценил готовность региона к выборам
Порошенко встретился с актром Жаном Рено

Порошенко встретился с актром Жаном Рено

 Птицы похитили технику у латвийских исследователей Антарктиды

Птицы похитили технику у латвийских исследователей Антарктиды
В Мадриде во время беспорядков пострадали 14 человек

В Мадриде во время беспорядков пострадали 14 человек

 Глава финской делегации предложила ввести «безвиз» с Крымом

Глава финской делегации предложила ввести «безвиз» с Крымом
Заместитель главы СКР проведет прием граждан в Екатеринбурге

Заместитель главы СКР проведет прием граждан в Екатеринбурге

 Врио губернатора Новосибирской области оценил готовность региона к выборам

Врио губернатора Новосибирской области оценил готовность региона к выборам
Порошенко встретился с актром Жаном Рено

Порошенко встретился с актром Жаном Рено

 Птицы похитили технику у латвийских исследователей Антарктиды

Птицы похитили технику у латвийских исследователей Антарктиды
В Мадриде во время беспорядков пострадали 14 человек

В Мадриде во время беспорядков пострадали 14 человек

 Глава финской делегации предложила ввести «безвиз» с Крымом

Глава финской делегации предложила ввести «безвиз» с Крымом
7:29   16 Марта 2018
Россия
50

К ЧМ-2018 около петербургского аэропорта Пулково откроют бесплатную парковку

К ЧМ-2018 около петербургского аэропорта Пулково откроют бесплатную парковку

Рядом с петербургским аэропортом Пулково появится перехватывающая парковка. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на гендиректора ООО «Воздушные ворота Северной столицы» Владимира Якушева.

Генеральный директор управляющей компании Пулково сообщил изданию, что парковка появится в середине мая текущего года. На данный момент идет обустройство площадки.

Якушев отметил, что парковка откроется в рамках подготовки к Петербургскому экономическому форуму и Чемпионату мира по футболу - 2018.

Автор: Олег Королев
#петербург #чм-2018 #пулково #парковка
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
«Из ваших успехов складывается успех России». О чем говорил Путин на форуме Россия
«Из ваших успехов складывается успех России». О чем говорил Путин на форуме
Президент России Владимир Путин пообщался с участниками форума «Россия – страна возможностей», который проходит на ВДНХ с 13 по 16 марта.
21:17   15 Марта 2018
72
Мигранты в России. А ведь это дети тех, кто изгонял русских Россия

Мигранты в России. А ведь это дети тех, кто изгонял русских

20:12   15 Марта 2018
9184
Собчак сравнила дебаты с первым кругом ада Россия

Собчак сравнила дебаты с первым кругом ада

19:58   15 Марта 2018
162
Гудков сделал Собчак предложение. И она согласилась создать «Партию перемен» Россия

Гудков сделал Собчак предложение. И она согласилась создать «Партию перемен»

19:44   15 Марта 2018
294
Новости smi2.ru
Захарова ответила главе Минобороны Британии, предложившему РФ «заткнуться»

Захарова ответила главе Минобороны Британии, предложившему РФ «заткнуться»

 Макрон и Меркель отказались поддержать «отравленную» Великобританию

Макрон и Меркель отказались поддержать «отравленную» Великобританию

 Украинская Жанна д'Арк

Украинская Жанна д'Арк

 Все они – бандиты, или Обратная сторона курдской «демократии»

Все они – бандиты, или Обратная сторона курдской «демократии»