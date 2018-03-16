«Победа» планирует перевезти из петербургского «Пулково» миллион пассажиров

Лоукостер «Победа» планирует в текущем году перевезти более шести миллионов пассажиров. Об этом заявил генеральный директор авиакомпании Андрей Калмыков.

В текущем году лоукостер перевезет более шести миллионов пассажиров. Подчеркивается, что из петербургского аэропорта «Пулково» будет перевезен один миллион.

Калмыков сообщил, что в 2018 году компания получит еще шесть воздушных судов к имеющимся 18. По его словам, «Победа» является крайне востребованным продуктом, который показывает наивысшую нагрузку среди российских авиакомпаний.