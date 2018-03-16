Собянин сообщил о реконструкции Дмитровского путепровода‍ в Москве

Столичный мэр Сергей Собянин сообщил о скором начале реконструкции Дмитровского путепровода. Об этом сообщил столичный градоначальник на своей странице в Twitter.

По словам Собянина, реконструкция путепровода на одноименном шоссе начнется в ближайшее время. Мэр отметил, что на данный момент завершаются проектно-изыскательские работы.

Градоначальник сообщил, что будут полностью заменены опоры, пролетные строения и увеличена длина до 330 метров. Мэр заявил, что трасса будет перекрыта на время ремонта.

Расположенный возле платформы «Петровско-Разумовское» на Дмитровском шоссе путепровод был построен в 1965 году. Его длина составляет 310 метров.