ФАС готовит дела против московских аэропортов из-за таксомоторных парков

ФАС готовит дела против московских аэропортов из-за недопуска недопуска таксомоторных парков. Об этом сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

По его словам, проведенная по выданным ФАС предупреждениям работа «недостаточна и является профанацией». Артемьев заявил, что речь идет о Внуково, Домодедово и Шереметьево.

В конце минувшего года в ФАС сообщили о намерении потребовать от аэропортов увеличения количества допущенных на первую линию такси. Если этого не произойдет, ведомство пообещало ввести «жесточайшие штрафы» в отношении аэропортов.