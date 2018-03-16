Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Заместитель главы СКР проведет прием граждан в Екатеринбурге

Заместитель главы СКР проведет прием граждан в Екатеринбурге

 Врио губернатора Новосибирской области оценил готовность региона к выборам

Врио губернатора Новосибирской области оценил готовность региона к выборам
Порошенко встретился с актром Жаном Рено

Порошенко встретился с актром Жаном Рено

 Птицы похитили технику у латвийских исследователей Антарктиды

Птицы похитили технику у латвийских исследователей Антарктиды
В Мадриде во время беспорядков пострадали 14 человек

В Мадриде во время беспорядков пострадали 14 человек

 Глава финской делегации предложила ввести «безвиз» с Крымом

Глава финской делегации предложила ввести «безвиз» с Крымом
Заместитель главы СКР проведет прием граждан в Екатеринбурге

Заместитель главы СКР проведет прием граждан в Екатеринбурге

 Врио губернатора Новосибирской области оценил готовность региона к выборам

Врио губернатора Новосибирской области оценил готовность региона к выборам
Порошенко встретился с актром Жаном Рено

Порошенко встретился с актром Жаном Рено

 Птицы похитили технику у латвийских исследователей Антарктиды

Птицы похитили технику у латвийских исследователей Антарктиды
В Мадриде во время беспорядков пострадали 14 человек

В Мадриде во время беспорядков пострадали 14 человек

 Глава финской делегации предложила ввести «безвиз» с Крымом

Глава финской делегации предложила ввести «безвиз» с Крымом
7:00   16 Марта 2018
Россия
43

ФАС готовит дела против московских аэропортов из-за таксомоторных парков

ФАС готовит дела против московских аэропортов из-за таксомоторных парков

ФАС готовит дела против московских аэропортов из-за недопуска недопуска таксомоторных парков. Об этом сообщил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

По его словам, проведенная по выданным ФАС предупреждениям работа «недостаточна и является профанацией». Артемьев заявил, что речь идет о Внуково, Домодедово и Шереметьево.

В конце минувшего года в ФАС сообщили о намерении потребовать от аэропортов увеличения количества допущенных на первую линию такси. Если этого не произойдет, ведомство пообещало ввести «жесточайшие штрафы» в отношении аэропортов.

Автор: Олег Королев
#домодедово #шереметьево #фас #внуково #таксомоторные парки
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
«Из ваших успехов складывается успех России». О чем говорил Путин на форуме Россия
«Из ваших успехов складывается успех России». О чем говорил Путин на форуме
Президент России Владимир Путин пообщался с участниками форума «Россия – страна возможностей», который проходит на ВДНХ с 13 по 16 марта.
21:17   15 Марта 2018
72
Мигранты в России. А ведь это дети тех, кто изгонял русских Россия

Мигранты в России. А ведь это дети тех, кто изгонял русских

20:12   15 Марта 2018
9184
Собчак сравнила дебаты с первым кругом ада Россия

Собчак сравнила дебаты с первым кругом ада

19:58   15 Марта 2018
162
Гудков сделал Собчак предложение. И она согласилась создать «Партию перемен» Россия

Гудков сделал Собчак предложение. И она согласилась создать «Партию перемен»

19:44   15 Марта 2018
294
Новости smi2.ru
Захарова ответила главе Минобороны Британии, предложившему РФ «заткнуться»

Захарова ответила главе Минобороны Британии, предложившему РФ «заткнуться»

 Макрон и Меркель отказались поддержать «отравленную» Великобританию

Макрон и Меркель отказались поддержать «отравленную» Великобританию

 Украинская Жанна д'Арк

Украинская Жанна д'Арк

 Все они – бандиты, или Обратная сторона курдской «демократии»

Все они – бандиты, или Обратная сторона курдской «демократии»